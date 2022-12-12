Афанасьев Кузьма Иванович
Место рождения
Дата рождения1913
Дата смерти13.09.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.07.1939
Дочь: Белинская Александра Кузьминична
Мать ребёнка: Афанасьева Федора Васильевна
по документам родилась 15 января 1939г (документы с ошибкой были составлены)
Рождение ребёнка
17.10.1941
Дочь: Швабина Зинаида Кузьминична
Мать ребёнка: Афанасьева Федора Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.09.1941
Смоленская область