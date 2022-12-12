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Афанасьев Кузьма Иванович

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Место рождения

Мелекес, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1913

Дата смерти

13.09.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Мелекес, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.07.1939

Дочь: Белинская Александра Кузьминична

Мать ребёнка: Афанасьева Федора Васильевна

Мелекес, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
по документам родилась 15 января 1939г (документы с ошибкой были составлены)
Рождение ребёнка
17.10.1941

Дочь: Швабина Зинаида Кузьминична

Мать ребёнка: Афанасьева Федора Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афанасьева Федора Васильевна

Смерть
13.09.1941
Смоленская область
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