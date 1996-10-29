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Белинский Николай Тихонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.05.1930

Дата смерти

29.10.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1930

Отец: Белинский Тихон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.12.1958

Дочь: Белинская Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Белинская Александра Кузьминична

Гольтявино, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белинская Александра Кузьминична

Смерть
29.10.1996
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
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