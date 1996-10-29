Белинский Николай Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.05.1930
Дата смерти29.10.1996
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1930
Отец: Белинский Тихон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.12.1958
Дочь: Белинская Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Белинская Александра Кузьминична
Гольтявино, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.10.1996
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)