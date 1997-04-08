ФЁДОРОВА (АРТЁМОВА) АННА ВАСИЛЬЕВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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ФЁДОРОВА (АРТЁМОВА) АННА ВАСИЛЬЕВНА

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.1907

Дата смерти

30.05.1988

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1907

Отец: Артёмов ВАСИЛИЙ Неизвестно

Мать: Артёмова ВАСИЛИСА ГРИГОРЬЕВНА

Бракосочетание
Около 1928

Муж: Фёдоров ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ

г.Харьков
Рождение ребёнка
02.04.1930

Дочь: Олейник АСЯ ЛЕОНИДОВНА

Отец ребёнка: Фёдоров ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ

г.Харьков
Рождение ребёнка
27.02.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фёдоров ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ

г.Харьков
Смерть
30.05.1988
г.Харьков
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