ФЁДОРОВА (АРТЁМОВА) АННА ВАСИЛЬЕВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.12.1907
Дата смерти30.05.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1907
Бракосочетание
Около 1928
г.Харьков
Рождение ребёнка
02.04.1930
Дочь: Олейник АСЯ ЛЕОНИДОВНА
Отец ребёнка: Фёдоров ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ
г.Харьков
Рождение ребёнка
27.02.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фёдоров ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ
г.Харьков
Смерть
30.05.1988
г.Харьков