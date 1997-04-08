ОЛЕЙНИК (ФЁДОРОВА) АСЯ ЛЕОНИДОВНА
Место рожденияг.Харьков
Дата рождения02.04.1930
Дата смерти08.04.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1930
г.Харьков
Бракосочетание
10.06.1952
г.Харьков
Рождение ребёнка
29.04.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Олейник ИГОРЬ ТРОФИМОВИЧ
Ивано-Франковская обл. г.Коломыя
Рождение ребёнка
30.05.1958
Отец ребёнка: Олейник ИГОРЬ ТРОФИМОВИЧ
г.Москва
Рождение ребёнка
21.01.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Олейник ИГОРЬ ТРОФИМОВИЧ
Индия, г.Дели
Смерть
08.04.1997
г.Москва