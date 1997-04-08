ОЛЕЙНИК (ФЁДОРОВА) АСЯ ЛЕОНИДОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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ОЛЕЙНИК (ФЁДОРОВА) АСЯ ЛЕОНИДОВНА

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Место рождения

г.Харьков

Дата рождения

02.04.1930

Дата смерти

08.04.1997

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1907 г.р.

Муж

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1958 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1930

Отец: Фёдоров ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ

Мать: Фёдорова АННА ВАСИЛЬЕВНА

г.Харьков
Бракосочетание
10.06.1952

Муж: Олейник ИГОРЬ ТРОФИМОВИЧ

г.Харьков
Рождение ребёнка
29.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Олейник ИГОРЬ ТРОФИМОВИЧ

Ивано-Франковская обл. г.Коломыя
Рождение ребёнка
30.05.1958

Сын: Олейник АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ

Отец ребёнка: Олейник ИГОРЬ ТРОФИМОВИЧ

г.Москва
Рождение ребёнка
21.01.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Олейник ИГОРЬ ТРОФИМОВИЧ

Индия, г.Дели
Смерть
08.04.1997
г.Москва
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