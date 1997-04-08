Фёдоров ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ
Место рожденияг.Чугуев
Дата рождения10.04.1907
Дата смерти22.10.1993
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1907
Отец: Фёдоров НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
Мать: не указана
г.Чугуев
Бракосочетание
Около 1928
Жена: Фёдорова АННА ВАСИЛЬЕВНА
г.Харьков
Рождение ребёнка
02.04.1930
Дочь: Олейник АСЯ ЛЕОНИДОВНА
Мать ребёнка: Фёдорова АННА ВАСИЛЬЕВНА
г.Харьков
Рождение ребёнка
27.02.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фёдорова АННА ВАСИЛЬЕВНА
г.Харьков
Смерть
22.10.1993