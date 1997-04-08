Фёдоров ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдоров ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ

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Место рождения

г.Чугуев

Дата рождения

10.04.1907

Дата смерти

22.10.1993

Пол

Мужской

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1907 г.р.

Дети

1930 г.р.
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Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1907

Отец: Фёдоров НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

Мать: не указана

г.Чугуев
Бракосочетание
Около 1928

Жена: Фёдорова АННА ВАСИЛЬЕВНА

г.Харьков
Рождение ребёнка
02.04.1930

Дочь: Олейник АСЯ ЛЕОНИДОВНА

Мать ребёнка: Фёдорова АННА ВАСИЛЬЕВНА

г.Харьков
Рождение ребёнка
27.02.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фёдорова АННА ВАСИЛЬЕВНА

г.Харьков
Смерть
22.10.1993
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