ФЁДОРОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиОколо 1930
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.04.1907
Сын: Фёдоров ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ
Мать ребёнка: не указана
г.Чугуев
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: не указана
г.Чугуев
Рождение ребёнка
1921
Сын: Фёдоров МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ
Мать ребёнка: не указана
г.Харьков
Смерть
Около 1930