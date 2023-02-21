ФЁДОРОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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ФЁДОРОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Около 1930

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.04.1907

Сын: Фёдоров ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ

Мать ребёнка: не указана

г.Чугуев
Рождение ребёнка
1913

Сын: Фёдоров ИВАН НИКОЛАЕВИЧ

Мать ребёнка: не указана

г.Чугуев
Рождение ребёнка
1921

Сын: Фёдоров МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ

Мать ребёнка: не указана

г.Харьков
Смерть
Около 1930
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