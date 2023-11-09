Золотова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Золотов Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Золотов Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Золотов Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Золотов Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Золотов Дмитрий
Рождение ребёнка
22.06.1917
Дочь: Захарова (Золотова) Наталья Дмитриевна
Отец ребёнка: Золотов Дмитрий
Смерть
Неизвестно