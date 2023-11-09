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Золотова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Золотов Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Золотов Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Золотов Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Золотов Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Золотов Дмитрий

Рождение ребёнка
22.06.1917

Дочь: Захарова (Золотова) Наталья Дмитриевна

Отец ребёнка: Золотов Дмитрий

Смерть
Неизвестно

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