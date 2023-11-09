Золотов Алексей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотов Алексей Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Золотов Дмитрий

Мать: Золотова ?

Рождение ребёнка
1959

Дочь: Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Золотова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара Алексеевна

Мать ребёнка: Золотова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина Алексеевна

Мать ребёнка: Золотова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Золотов Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Золотова Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Золотова Наталья

Смерть
Неизвестно
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