Золотов Алексей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Золотов Дмитрий
Мать: Золотова ?
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Золотова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара Алексеевна
Мать ребёнка: Золотова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина Алексеевна
Мать ребёнка: Золотова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Золотов Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Золотова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Золотова Наталья
Смерть
Неизвестно