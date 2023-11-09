Золотов Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.06.1917
Дочь: Захарова Наталья Дмитриевна
Мать ребёнка: Золотова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Золотов Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Золотова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Золотов Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Золотова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Золотова ?
Смерть
Неизвестно