Козьякова Ефимия Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1857
Дочь: Гриднева Феврония Леонтьева
Отец ребёнка: Козьяков Леонтий Казьмин
Рождение ребёнка
До 1867
Дочь: Екатерина Леонтьева
Отец ребёнка: Козьяков Леонтий Казьмин
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Юшина Варвара Леонтьева
Отец ребёнка: Козьяков Леонтий Казьмин
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Юшина Параскева Леонтьева
Отец ребёнка: Козьяков Леонтий Казьмин
Рождение ребёнка
10.04.1881
Дочь: Комова Ирина Леонтьева
Отец ребёнка: Козьяков Леонтий Казьмин
Рождение ребёнка
До 1881
Дочь: Саввина Елена Леонтьева
Отец ребёнка: Козьяков Леонтий Казьмин
Рождение ребёнка
16.12.1883
Отец ребёнка: Козьяков Леонтий Казьмин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Козьяков Леонтий Казьмин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Леонтьева
Отец ребёнка: Козьяков Леонтий Казьмин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно