Козьякова Ефимия Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозьякова Ефимия Николаева

Козьякова Ефимия Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1857

Дочь: Гриднева Феврония Леонтьева

Отец ребёнка: Козьяков Леонтий Казьмин

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
До 1867

Дочь: Екатерина Леонтьева

Отец ребёнка: Козьяков Леонтий Казьмин

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Юшина Варвара Леонтьева

Отец ребёнка: Козьяков Леонтий Казьмин

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Юшина Параскева Леонтьева

Отец ребёнка: Козьяков Леонтий Казьмин

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
10.04.1881

Дочь: Комова Ирина Леонтьева

Отец ребёнка: Козьяков Леонтий Казьмин

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
До 1881

Дочь: Саввина Елена Леонтьева

Отец ребёнка: Козьяков Леонтий Казьмин

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
16.12.1883

Сын: Козьяков Ефим Леонтьев

Отец ребёнка: Козьяков Леонтий Казьмин

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козьяков Михаил Леонтьев

Отец ребёнка: Козьяков Леонтий Казьмин

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Леонтьева

Отец ребёнка: Козьяков Леонтий Казьмин

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козьяков Леонтий Казьмин

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close