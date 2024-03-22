Козьяков Леонтий Казьмин
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смерти21.11.1907
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Козьяков Казьма Филиппов
Мать: Козьякова Параскева
Рождение ребёнка
До 1857
Дочь: Гриднева Феврония Леонтьева
Мать ребёнка: Козьякова Ефимия Николаева
Рождение ребёнка
До 1867
Дочь: Екатерина Леонтьева
Мать ребёнка: Козьякова Ефимия Николаева
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Юшина Варвара Леонтьева
Мать ребёнка: Козьякова Ефимия Николаева
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Юшина Параскева Леонтьева
Мать ребёнка: Козьякова Ефимия Николаева
Рождение ребёнка
10.04.1881
Дочь: Комова Ирина Леонтьева
Мать ребёнка: Козьякова Ефимия Николаева
Рождение ребёнка
До 1881
Дочь: Саввина Елена Леонтьева
Мать ребёнка: Козьякова Ефимия Николаева
Рождение ребёнка
16.12.1883
Мать ребёнка: Козьякова Ефимия Николаева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Козьякова Ефимия Николаева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Леонтьева
Мать ребёнка: Козьякова Ефимия Николаева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.11.1907