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Козьяков Леонтий Казьмин

Место рождения

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1833

Дата смерти

21.11.1907

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Козьяков Казьма Филиппов

Мать: Козьякова Параскева

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
До 1857

Дочь: Гриднева Феврония Леонтьева

Мать ребёнка: Козьякова Ефимия Николаева

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
До 1867

Дочь: Екатерина Леонтьева

Мать ребёнка: Козьякова Ефимия Николаева

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Юшина Варвара Леонтьева

Мать ребёнка: Козьякова Ефимия Николаева

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Юшина Параскева Леонтьева

Мать ребёнка: Козьякова Ефимия Николаева

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
10.04.1881

Дочь: Комова Ирина Леонтьева

Мать ребёнка: Козьякова Ефимия Николаева

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
До 1881

Дочь: Саввина Елена Леонтьева

Мать ребёнка: Козьякова Ефимия Николаева

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
16.12.1883

Сын: Козьяков Ефим Леонтьев

Мать ребёнка: Козьякова Ефимия Николаева

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козьяков Михаил Леонтьев

Мать ребёнка: Козьякова Ефимия Николаева

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Леонтьева

Мать ребёнка: Козьякова Ефимия Николаева

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козьякова Ефимия Николаева

Смерть
21.11.1907
Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
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