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Козьяков Казьма Филиппов

Место рождения

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Козьяков Филипп Степанов

Мать: Козьякова Параскева Лазарева

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Авдотья Казьмина

Мать ребёнка: Козьякова Параскева

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Акулина Казьмина

Мать ребёнка: Козьякова Параскева

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Козьяков Матвей Казьмин

Мать ребёнка: Козьякова Параскева

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Козьяков Леонтий Казьмин

Мать ребёнка: Козьякова Параскева

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Козьяков Мартин Казьмин

Мать ребёнка: Козьякова Параскева

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козьякова Параскева

Смерть
Неизвестно
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