Козьяков Казьма Филиппов
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Авдотья Казьмина
Мать ребёнка: Козьякова Параскева
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Акулина Казьмина
Мать ребёнка: Козьякова Параскева
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Козьякова Параскева
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Козьякова Параскева
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Козьякова Параскева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козьякова Параскева
Смерть
Неизвестно