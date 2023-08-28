Козьякова Параскева Лазарева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Неизвестно Агафья Филиппова
Отец ребёнка: Козьяков Филипп Степанов
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Козьяков Филипп Степанов
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Василиса Филиппова
Отец ребёнка: Козьяков Филипп Степанов
Рождение ребёнка
1783
Сын: Козьяков Димитрий (Дементий) Филиппов
Отец ребёнка: Козьяков Филипп Степанов
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Феврония Филиппова
Отец ребёнка: Козьяков Филипп Степанов
Рождение ребёнка
1791
Сын: Козьяков Тимофей Филиппов
Отец ребёнка: Козьяков Филипп Степанов
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Козьяков Филипп Степанов
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Козьяков Филипп Степанов
Смерть
Неизвестно