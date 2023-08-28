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Козьякова Параскева Лазарева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Неизвестно Агафья Филиппова

Отец ребёнка: Козьяков Филипп Степанов

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Козьяков Андрей Филиппов

Отец ребёнка: Козьяков Филипп Степанов

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Василиса Филиппова

Отец ребёнка: Козьяков Филипп Степанов

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Козьяков Димитрий (Дементий) Филиппов

Отец ребёнка: Козьяков Филипп Степанов

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Феврония Филиппова

Отец ребёнка: Козьяков Филипп Степанов

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Козьяков Тимофей Филиппов

Отец ребёнка: Козьяков Филипп Степанов

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Козьяков Казьма Филиппов

Отец ребёнка: Козьяков Филипп Степанов

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Козьяков Казьма Филиппов

Отец ребёнка: Козьяков Филипп Степанов

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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