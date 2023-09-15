Саввина (Козьякова) Елена Леонтьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саввина (Козьякова) Елена Леонтьева

Место рождения

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

До 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1881

Отец: Козьяков Леонтий Казьмин

Мать: Козьякова Ефимия Николаева

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
13.02.1904

Дочь: Мария Андреева

Отец ребёнка: Саввин Андрей Тимофеев

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
03.04.1907

Сын: Саввин Никита Андреев

Отец ребёнка: Саввин Андрей Тимофеев

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
16.08.1908

Сын: Саввин Петр Андреев

Отец ребёнка: Саввин Андрей Тимофеев

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саввин Андрей Тимофеев

Смерть
Неизвестно
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