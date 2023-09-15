Саввина (Козьякова) Елена Леонтьева
Место рождения
Дата рожденияДо 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1881
Рождение ребёнка
13.02.1904
Дочь: Мария Андреева
Отец ребёнка: Саввин Андрей Тимофеев
Рождение ребёнка
03.04.1907
Отец ребёнка: Саввин Андрей Тимофеев
Рождение ребёнка
16.08.1908
Сын: Саввин Петр Андреев
Отец ребёнка: Саввин Андрей Тимофеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно