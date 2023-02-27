Анна Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Иванович
Рождение ребёнка
1792
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Василий Иванович
Рождение ребёнка
1793
Сын: Василий Васильевич
Отец ребёнка: Василий Иванович
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Акилина Васильевна
Отец ребёнка: Василий Иванович
Рождение ребёнка
1802
Сын: Степан Васильевич
Отец ребёнка: Василий Иванович
Рождение ребёнка
20.01.1805
Сын: Гаврила Васильевич
Отец ребёнка: Василий Иванович
Рождение ребёнка
1806
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Василий Иванович
Смерть
Неизвестно