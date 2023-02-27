Анна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1770 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1793 г.р.
1797 г.р.
1802 г.р.
1805 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Иванович

Рождение ребёнка
1792

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Василий Иванович

Рождение ребёнка
1793

Сын: Василий Васильевич

Отец ребёнка: Василий Иванович

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Акилина Васильевна

Отец ребёнка: Василий Иванович

Рождение ребёнка
1802

Сын: Степан Васильевич

Отец ребёнка: Василий Иванович

Рождение ребёнка
20.01.1805

Сын: Гаврила Васильевич

Отец ребёнка: Василий Иванович

Рождение ребёнка
1806

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Василий Иванович

Смерть
Неизвестно

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