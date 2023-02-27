Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: Иван Алексеевич
Мать: Параскева Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева
Место жительства
Неизвестно
Токарево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1792
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
1793
Сын: Василий Васильевич
Мать ребёнка: Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Акилина Васильевна
Мать ребёнка: Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
1802
Сын: Степан Васильевич
Мать ребёнка: Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
20.01.1805
Сын: Гаврила Васильевич
Мать ребёнка: Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
1806
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анна Матвеевна
Смерть
Неизвестно