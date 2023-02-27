Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1712 г.р.

Мать

Около 1740 г.р.

Жена

1773 г.р.
Около 1771 г.р.

Дети

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1793 г.р.
1797 г.р.
1802 г.р.
1805 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: Иван Алексеевич

Мать: Параскева Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева

Место жительства
Неизвестно
Токарево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1792

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна Матвеевна

Рождение ребёнка
1793

Сын: Василий Васильевич

Мать ребёнка: Анна Матвеевна

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Акилина Васильевна

Мать ребёнка: Анна Матвеевна

Рождение ребёнка
1802

Сын: Степан Васильевич

Мать ребёнка: Анна Матвеевна

Рождение ребёнка
20.01.1805

Сын: Гаврила Васильевич

Мать ребёнка: Анна Матвеевна

Рождение ребёнка
1806

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна Матвеевна

Смерть
Неизвестно

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