Василий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1770 г.р.

Мать

1773 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Василий Иванович

Мать: Анна Матвеевна

Смерть
Неизвестно
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