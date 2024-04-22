Ухов Михаил Иванович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1756 и 1758
Дата смертиМежду 1783 и 1787
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1756 и 1758
Отец: Ухов Иван Ерофеевич
Мать: Ухова Ирина Ивановна
Бракосочетание
Между 1772 и 1775
Жена: Ухова Ирина Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Ухов Иван Михайлович
Мать ребёнка: Ухова Ирина Федоровна
Рождение ребёнка
Между 1783 и 1784
Сын: Ухов Иван Михайлович
Мать ребёнка: Ухова Ирина Федоровна
Смерть
Между 1783 и 1787