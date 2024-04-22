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Ухов Михаил Иванович

Место рождения

Подкленка, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

Между 1756 и 1758

Дата смерти

Между 1783 и 1787

Пол

Мужской

Отец

Между 1703 и 1707 г.р.

Мать

Между 1730 и 1732 г.р.

Жена

Между 1756 и 1759 г.р.

Дети

Около 1779 г.р.
Между 1783 и 1784 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1756 и 1758

Отец: Ухов Иван Ерофеевич

Мать: Ухова Ирина Ивановна

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
Между 1772 и 1775

Жена: Ухова Ирина Федоровна

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Ухов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Ухова Ирина Федоровна

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Между 1783 и 1784

Сын: Ухов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Ухова Ирина Федоровна

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Смерть
Между 1783 и 1787
Подкленка, Шуйский район, Северный край
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