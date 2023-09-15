Иван Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1783
Дата смертиМежду 1834 и 1858
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783
Отец: не указан
Мать: Ирина Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Григорий Иванович
Мать ребёнка: Матрона Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Яков Иванович
Мать ребёнка: Матрона Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Матрона Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Андрей Иванович
Мать ребёнка: Матрона Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Николай Иванович
Мать ребёнка: Матрона Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Андреевна
Смерть
Между 1834 и 1858