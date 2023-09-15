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Иван Михайлович

Место рождения

Подкленка, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

Между 1834 и 1858

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Около 1759 г.р.

Жена

Около 1784 г.р.

Дети

Около 1812 г.р.
Около 1813 г.р.
Около 1817 г.р.
Около 1819 г.р.
Около 1819 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: не указан

Мать: Ирина Федоровна

Подкленка, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Григорий Иванович

Мать ребёнка: Матрона Андреевна

Подкленка, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Яков Иванович

Мать ребёнка: Матрона Андреевна

Подкленка, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Матрона Андреевна

Подкленка, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Андрей Иванович

Мать ребёнка: Матрона Андреевна

Подкленка, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Николай Иванович

Мать ребёнка: Матрона Андреевна

Подкленка, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Андреевна

Смерть
Между 1834 и 1858
Подкленка, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
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