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Ухова Ирина Ивановна

Место рождения

Копытово, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

Между 1730 и 1732

Дата смерти

Между 1782 и 1787

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1703 и 1707 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1730 и 1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Копытово, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
?.02.1751 ст.

Муж: Ухов Иван Ерофеевич

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: Евфросиния Ивановна

Отец ребёнка: Ухов Иван Ерофеевич

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Между 1756 и 1758

Сын: Ухов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Ухов Иван Ерофеевич

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Смерть
Между 1782 и 1787
Подкленка, Шуйский район, Северный край
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