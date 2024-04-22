Ухова Ирина Ивановна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1730 и 1732
Дата смертиМежду 1782 и 1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1730 и 1732
Бракосочетание
?.02.1751 ст.
Муж: Ухов Иван Ерофеевич
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: Евфросиния Ивановна
Отец ребёнка: Ухов Иван Ерофеевич
Рождение ребёнка
Между 1756 и 1758
Сын: Ухов Михаил Иванович
Отец ребёнка: Ухов Иван Ерофеевич
Смерть
Между 1782 и 1787