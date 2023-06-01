Матрона / Мария Акимова / Иоакимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1837
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Уточнить Филипп Егоров
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Клементьевская Елизавета Филипповна
Отец ребёнка: Уточнить Филипп Егоров
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.03.1847
Сын: Иоанн Филиппов
Отец ребёнка: Уточнить Филипп Егоров
Рождение ребёнка
26.04.1849
Дочь: Елена Филипповна
Отец ребёнка: Уточнить Филипп Егоров
Рождение ребёнка
30.09.1851
Дочь: Пелагея Филипповна
Отец ребёнка: Уточнить Филипп Егоров
Рождение ребёнка
05.10.1854
Дочь: Екатерина Филиппова
Отец ребёнка: Уточнить Филипп Егоров
Мать указана как Марія Іоакимова
Смерть
Неизвестно