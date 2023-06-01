Матрона / Мария Акимова / Иоакимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатрона / Мария Акимова / Иоакимова

Матрона / Мария Акимова / Иоакимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Уточнить Филипп Егоров

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Клементьевская Елизавета Филипповна

Отец ребёнка: Уточнить Филипп Егоров

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.03.1847

Сын: Иоанн Филиппов

Отец ребёнка: Уточнить Филипп Егоров

Рождение ребёнка
26.04.1849

Дочь: Елена Филипповна

Отец ребёнка: Уточнить Филипп Егоров

Рождение ребёнка
30.09.1851

Дочь: Пелагея Филипповна

Отец ребёнка: Уточнить Филипп Егоров

Рождение ребёнка
05.10.1854

Дочь: Екатерина Филиппова

Отец ребёнка: Уточнить Филипп Егоров

Мать указана как Марія Іоакимова
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close