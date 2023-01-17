село Саввинская Слобода, село Саввинская Слобода, Одинцовский муниципальный район, Московская область (на 2019) — Familio

Саввинская Слобода

Одинцовский муниципальный район, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Звенигородский уезд
2877Савинская слобода, с. каз.при р. Москве.31788314361Церковь православная 1.
Показать скан
2882Савинский Сторожевский, мужской монаст.при р. Москве.215Мужской православный монастырь 1. Училище. Ярмарка.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Звенигородский уезд, Ягунинская волость
1098. Савинское, село бывшее государственное, при реке Москве, дворов 112, жителей 748, 2 церкви православных, школа, 4 лавки

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Звенигородский уезд, Ягунинская волость
Село Саввинская слобода33станция Голицыно. 18136Квартира урядника и земское училище.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, Одинцовский район
62274Саввинская Слободасело55°43'с.ш.36°48'в.д.N-37-002

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Одинцовский муниципальный район, Ершовское сельское поселение
46641419256с Саввинская Слободасело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close