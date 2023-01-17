Саввинская Слобода
Одинцовский муниципальный район, Московская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2877Савинская слобода, с. каз.при р. Москве.31788314361Церковь православная 1.Показать скан
2882Савинский Сторожевский, мужской монаст.при р. Москве.215———Мужской православный монастырь 1. Училище. Ярмарка.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1098. Савинское, село бывшее государственное, при реке Москве, дворов 112, жителей 748, 2 церкви православных, школа, 4 лавки
Населённые местности Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Село Саввинская слобода33станция Голицыно. 18136Квартира урядника и земское училище.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
62274Саввинская Слободасело55°43'с.ш.36°48'в.д.N-37-002
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
46641419256с Саввинская Слободасело