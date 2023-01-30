Реброва (Бугаева) Дуся Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1928
Дата смерти30.01.2023
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1928
Рождение ребёнка
30.12.?
Дочь: Реброва Надежда Федоровна
Отец ребёнка: Ребров Федор Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.07.1959
Дочь: Шиянова (Реброва) Любовь Федоровна
Отец ребёнка: Ребров Федор Степанович
Рождение ребёнка
21.07.1959
Дочь: Полякова (Реброва) Нина Федоровна
Отец ребёнка: Ребров Федор Степанович
Рождение ребёнка
21.07.1965
Дочь: Шефер (Реброва) Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Ребров Федор Степанович
Смерть
30.01.2023