Реброва (Бугаева) Дуся Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Реброва (Бугаева) Дуся Емельяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1928

Дата смерти

30.01.2023

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1928

Отец: Бугаев Емельян Аксентьевич

Мать: Клинюшина Бугаева (Денисенко) Евдокия Игнатьевна

Рождение ребёнка
30.12.?

Дочь: Реброва Надежда Федоровна

Отец ребёнка: Ребров Федор Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ребров Федор Степанович

Рождение ребёнка
21.07.1959

Дочь: Шиянова (Реброва) Любовь Федоровна

Отец ребёнка: Ребров Федор Степанович

Рождение ребёнка
21.07.1959

Дочь: Полякова (Реброва) Нина Федоровна

Отец ребёнка: Ребров Федор Степанович

Рождение ребёнка
21.07.1965

Дочь: Шефер (Реброва) Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Ребров Федор Степанович

Смерть
30.01.2023

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