Шиянова (Реброва) Любовь Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шиянова (Реброва) Любовь Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1959

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1959

Отец: Ребров Федор Степанович

Мать: Реброва Дуся Емельяновна

Рождение ребёнка
11.12.1977

Дочь: Кулагина Любовь Петровна

Отец ребёнка: Ручка Петр Никитович

Рождение ребёнка
14.05.1983

Дочь: Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Шиянов Виктор Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ручка Петр Никитович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шиянов Виктор Алексеевич

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