Шиянова (Реброва) Любовь Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1959
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1959
Отец: Ребров Федор Степанович
Мать: Реброва Дуся Емельяновна
Рождение ребёнка
11.12.1977
Дочь: Кулагина Любовь Петровна
Отец ребёнка: Ручка Петр Никитович
Рождение ребёнка
14.05.1983
Дочь: Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Шиянов Виктор Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ручка Петр Никитович
Бракосочетание
Неизвестно