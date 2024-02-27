Клинюшина Бугаева (Денисенко) Евдокия Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клинюшина Бугаева (Денисенко) Евдокия Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Денисенко Игнатий Корнилиевич

Мать: Денисенко (Сердюк) Марфа Мария Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бугаев Емельян Аксентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клинюшин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Клинюшин Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клинюшин Николай

Рождение ребёнка
1926

Сын: Бугаев Василий Емельянович

Отец ребёнка: Бугаев Емельян Аксентьевич

Рождение ребёнка
14.03.1928

Дочь: Реброва (Бугаева) Дуся Емельяновна

Отец ребёнка: Бугаев Емельян Аксентьевич

Смерть
Неизвестно

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