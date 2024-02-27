Клинюшина Бугаева (Денисенко) Евдокия Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клинюшин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Клинюшин Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Клинюшин Николай
Рождение ребёнка
1926
Сын: Бугаев Василий Емельянович
Отец ребёнка: Бугаев Емельян Аксентьевич
Рождение ребёнка
14.03.1928
Дочь: Реброва (Бугаева) Дуся Емельяновна
Отец ребёнка: Бугаев Емельян Аксентьевич
Смерть
Неизвестно