Шефер (Реброва) Татьяна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1965
ПолЖенский
Мать
Муж
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1965
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шефер Надежда Юрьевна
Отец ребёнка: Шефер Юрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шефер Сергей Юрьевич
Отец ребёнка: Шефер Юрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шефер Юрий
Рождение ребёнка
28.07.1984
Сын: Шефер Андрей Юрьевич
Отец ребёнка: Шефер Юрий