Шефер (Реброва) Татьяна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шефер (Реброва) Татьяна Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1965

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1965

Отец: Ребров Федор Степанович

Мать: Реброва (Бугаева) Дуся Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шефер Надежда Юрьевна

Отец ребёнка: Шефер Юрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шефер Сергей Юрьевич

Отец ребёнка: Шефер Юрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шефер Юрий

Рождение ребёнка
28.07.1984

Сын: Шефер Андрей Юрьевич

Отец ребёнка: Шефер Юрий

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