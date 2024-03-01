Шефер Юрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.07.1984
Сын: Шефер Андрей Юрьевич
Мать ребёнка: Шефер Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шефер Надежда Юрьевна
Мать ребёнка: Шефер Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шефер Сергей Юрьевич
Мать ребёнка: Шефер Татьяна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шефер Татьяна Федоровна