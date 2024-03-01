Шефер Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шефер Юрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.07.1984

Сын: Шефер Андрей Юрьевич

Мать ребёнка: Шефер Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шефер Надежда Юрьевна

Мать ребёнка: Шефер Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шефер Сергей Юрьевич

Мать ребёнка: Шефер Татьяна Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шефер Татьяна Федоровна

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