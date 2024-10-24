Пронькина (Алёнкина) Степанида Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пронькина (Алёнкина) Степанида Федоровна

Место рождения

Пензенская обл., Беднодемьяновский р-н

Дата рождения

1895

Дата смерти

10.03.1963

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Аленкин Федор Иванович

Мать: Аленкина Елена Семеновна

Бракосочетание
15.01.1912

Муж: Пронькин Федор Андреевич

Устье, Спасский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 25.12.1912

Дочь: (Пронькина) Клавдия Федоровна

Отец ребёнка: Пронькин Федор Андреевич

Устье, Спасский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
21.03.1919

Сын: Пронькин Георгий Федорович

Отец ребёнка: Пронькин Федор Андреевич

Устье, Спасский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
08.11.1920

Сын: Пронькин Михаил Федорович

Отец ребёнка: Пронькин Федор Андреевич

Устье, Спасский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
15.09.1923

Сын: Пронькин Леонид Федорович

Отец ребёнка: Пронькин Федор Андреевич

Устье, Спасский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Пронькин Сергей Федорович

Отец ребёнка: Пронькин Федор Андреевич

Рождение ребёнка
1928

Сын: Пронькин Николай Федорович

Отец ребёнка: Пронькин Федор Андреевич

Устье, Спасский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1932

Сын: Пронькин Валентин Федорович

Отец ребёнка: Пронькин Федор Андреевич

Смерть
10.03.1963
Причина смерти: рак правого легкого

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