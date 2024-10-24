Пронькина (Алёнкина) Степанида Федоровна
Место рожденияПензенская обл., Беднодемьяновский р-н
Дата рождения1895
Дата смерти10.03.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Аленкин Федор Иванович
Мать: Аленкина Елена Семеновна
Бракосочетание
15.01.1912
Рождение ребёнка
Около 25.12.1912
Дочь: (Пронькина) Клавдия Федоровна
Отец ребёнка: Пронькин Федор Андреевич
Рождение ребёнка
21.03.1919
Сын: Пронькин Георгий Федорович
Отец ребёнка: Пронькин Федор Андреевич
Рождение ребёнка
08.11.1920
Сын: Пронькин Михаил Федорович
Отец ребёнка: Пронькин Федор Андреевич
Рождение ребёнка
15.09.1923
Сын: Пронькин Леонид Федорович
Отец ребёнка: Пронькин Федор Андреевич
Рождение ребёнка
1925
Сын: Пронькин Сергей Федорович
Отец ребёнка: Пронькин Федор Андреевич
Рождение ребёнка
1928
Сын: Пронькин Николай Федорович
Отец ребёнка: Пронькин Федор Андреевич
Рождение ребёнка
1932
Сын: Пронькин Валентин Федорович
Отец ребёнка: Пронькин Федор Андреевич
Смерть
10.03.1963
Причина смерти: рак правого легкого