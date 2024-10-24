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Аленкин Федор Иванович

Место рождения

Мордовский Пимбур, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: Аленкин Иван Никитич

Мать: Аленкина Афимья Ефимовна

Мордовский Пимбур, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Аленкина) ? Федоровна

Мать ребёнка: Аленкина Елена Семеновна

Рождение ребёнка
1892

Сын: Аленкин Иван Федорович

Мать ребёнка: Аленкина Елена Семеновна

Мордовский Пимбур, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Пронькина (Алёнкина) Степанида Федоровна

Мать ребёнка: Аленкина Елена Семеновна

Смерть
Неизвестно

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