Аленкин Федор Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: Аленкин Иван Никитич
Мать: Аленкина Афимья Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Аленкина) ? Федоровна
Мать ребёнка: Аленкина Елена Семеновна
Рождение ребёнка
1892
Мать ребёнка: Аленкина Елена Семеновна
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Пронькина (Алёнкина) Степанида Федоровна
Мать ребёнка: Аленкина Елена Семеновна
Смерть
Неизвестно