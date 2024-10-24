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Аленкина Елена Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Аленкина) ? Федоровна

Отец ребёнка: Аленкин Федор Иванович

Рождение ребёнка
1892

Сын: Аленкин Иван Федорович

Отец ребёнка: Аленкин Федор Иванович

Мордовский Пимбур, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Пронькина (Алёнкина) Степанида Федоровна

Отец ребёнка: Аленкин Федор Иванович

Смерть
Неизвестно

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