Аленкина Елена Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Аленкина) ? Федоровна
Отец ребёнка: Аленкин Федор Иванович
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Аленкин Федор Иванович
Мордовский Пимбур, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Пронькина (Алёнкина) Степанида Федоровна
Отец ребёнка: Аленкин Федор Иванович
Смерть
Неизвестно