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Пронькин Сергей Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

1997

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Пронькин Федор Андреевич

Мать: Пронькина Степанида

Рождение ребёнка
10.08.1952

Сын: Пронькин Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Пронькина Лариса Николаевна

Ош
Рождение ребёнка
06.08.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пронькина Лариса Николаевна

Ош, Киргизия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пронькина Лариса Николаевна

Смерть
1997
Ош, Киргизия
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