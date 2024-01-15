Пронькин Сергей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смерти1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Пронькин Федор Андреевич
Мать: Пронькина Степанида
Рождение ребёнка
10.08.1952
Сын: Пронькин Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Пронькина Лариса Николаевна
Ош
Рождение ребёнка
06.08.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пронькина Лариса Николаевна
Ош, Киргизия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1997
Ош, Киргизия