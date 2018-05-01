Водовозова (Обухова) Валентина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.12.1932
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1932
Рождение ребёнка
1954
Сын: Водовозов Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Водовозов Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Водовозов Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Водовозов Василий Иванович
Смерть
Неизвестно