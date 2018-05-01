Водовозова (Обухова) Валентина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Водовозова (Обухова) Валентина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1954 г.р.
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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1932

Отец: Обухов Михаил Павлович

Мать: Обухова Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
1954

Сын: Водовозов Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Водовозов Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Водовозов Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Водовозов Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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