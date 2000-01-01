Обухов Михаил Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухов Михаил Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Обухов Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.12.1932

Дочь: Водовозова Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Обухова Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Обухов Вячеслав Михайлович

Мать ребёнка: Обухова Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ложкина Мария Михайловна

Мать ребёнка: Обухова Екатерина Александровна

Смерть
Неизвестно
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