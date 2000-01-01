Обухов Михаил Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Обухов Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.12.1932
Дочь: Водовозова Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Обухова Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Обухов Вячеслав Михайлович
Мать ребёнка: Обухова Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ложкина Мария Михайловна
Мать ребёнка: Обухова Екатерина Александровна
Смерть
Неизвестно