Водовозов Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Водовозов Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1954 г.р.
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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1926

Отец: Водовозов Иван Евлентьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1954

Сын: Водовозов Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Водовозова Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Водовозова Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Водовозова Валентина Михайловна

Смерть
Неизвестно
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