Водовозов Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.03.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1926
Отец: Водовозов Иван Евлентьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1954
Сын: Водовозов Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Водовозова Валентина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Водовозова Валентина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Водовозова Валентина Михайловна
Смерть
Неизвестно