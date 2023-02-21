Обухова (Расторгуева) Екатерина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Расторгуев Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.12.1932
Дочь: Водовозова Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Обухов Михаил Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Обухов Вячеслав Михайлович
Отец ребёнка: Обухов Михаил Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ложкина Мария Михайловна
Отец ребёнка: Обухов Михаил Павлович
Смерть
Неизвестно