Полиектова (Ермолина) Ксения Фоминична
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Ермолин Фома Михеевич
Посвящение в духовный сан
Неизвестно
Склонный к расколу
Бракосочетание
11.07.1871
Рождение ребёнка
08.09.1873
Сын: Полиектов Михаил Тимофеевич
Отец ребёнка: Полиектов Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
06.11.1875
Дочь: Полиектова Анастасия Тимофеевна
Отец ребёнка: Полиектов Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
26.10.1877
Сын: Полиектов Дмитрий Тимофеевич
Отец ребёнка: Полиектов Тимофей Иванович
Место жительства
1879
Рождение ребёнка
06.02.1879
Дочь: Полиектова Мария Тимофеевна
Отец ребёнка: Полиектов Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
22.11.1880
Сын: Полиектов Петр Тимофеевич
Отец ребёнка: Полиектов Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
28.12.1882
Дочь: Полиектова Домна Тимофеевна
Отец ребёнка: Полиектов Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
07.10.1884
Дочь: Полиектова Пелагея Тимофеевна
Отец ребёнка: Полиектов Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
01.10.1888
Дочь: Полиэктова Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Полиектов Тимофей Иванович
Смерть
Неизвестно