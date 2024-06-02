Полиектова (Ермолина) Ксения Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полиектова (Ермолина) Ксения Фоминична

Место рождения

Вонгозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Ермолин Фома Михеевич

Мать: Ермолина Евдокия Ивановна

Вонгозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Посвящение в духовный сан
Неизвестно
Склонный к расколу
Бракосочетание
11.07.1871

Муж: Полиектов Тимофей Иванович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
08.09.1873

Сын: Полиектов Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: Полиектов Тимофей Иванович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
06.11.1875

Дочь: Полиектова Анастасия Тимофеевна

Отец ребёнка: Полиектов Тимофей Иванович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
26.10.1877

Сын: Полиектов Дмитрий Тимофеевич

Отец ребёнка: Полиектов Тимофей Иванович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
1879
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
06.02.1879

Дочь: Полиектова Мария Тимофеевна

Отец ребёнка: Полиектов Тимофей Иванович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
22.11.1880

Сын: Полиектов Петр Тимофеевич

Отец ребёнка: Полиектов Тимофей Иванович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
28.12.1882

Дочь: Полиектова Домна Тимофеевна

Отец ребёнка: Полиектов Тимофей Иванович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
07.10.1884

Дочь: Полиектова Пелагея Тимофеевна

Отец ребёнка: Полиектов Тимофей Иванович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
01.10.1888

Дочь: Полиэктова Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Полиектов Тимофей Иванович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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