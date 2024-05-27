Ермолина Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Ермолина Марина Фоминична
Отец ребёнка: Ермолин Фома Михеевич
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Ермолина Агафья Фоминична
Отец ребёнка: Ермолин Фома Михеевич
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Ермолина Мария (Марья) Фоминична
Отец ребёнка: Ермолин Фома Михеевич
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Полиектова (Ермолина) Ксения Фоминична
Отец ребёнка: Ермолин Фома Михеевич
Рождение ребёнка
1842
Сын: Ермолин Стахий Фомич
Отец ребёнка: Ермолин Фома Михеевич
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Ермолина Анна Фоминична
Отец ребёнка: Ермолин Фома Михеевич
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Ермолин Фома Михеевич
Место жительства
1849
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Артемьева (Ермолина) Гликерия Фоминична
Отец ребёнка: Ермолин Фома Михеевич
Рождение ребёнка
1852
Сын: Ермолин Михаил Фомич
Отец ребёнка: Ермолин Фома Михеевич
Смерть
Неизвестно