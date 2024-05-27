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Ермолина Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолин Фома Михеевич

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Ермолина Марина Фоминична

Отец ребёнка: Ермолин Фома Михеевич

Вонгозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Ермолина Агафья Фоминична

Отец ребёнка: Ермолин Фома Михеевич

Вонгозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Ермолина Мария (Марья) Фоминична

Отец ребёнка: Ермолин Фома Михеевич

Вонгозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Полиектова (Ермолина) Ксения Фоминична

Отец ребёнка: Ермолин Фома Михеевич

Вонгозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1842

Сын: Ермолин Стахий Фомич

Отец ребёнка: Ермолин Фома Михеевич

Вонгозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Ермолина Анна Фоминична

Отец ребёнка: Ермолин Фома Михеевич

Вонгозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1849

Сын: Ермолин Григорий Фомич

Отец ребёнка: Ермолин Фома Михеевич

Вонгозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
1849
Вонгозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Артемьева (Ермолина) Гликерия Фоминична

Отец ребёнка: Ермолин Фома Михеевич

Вонгозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1852

Сын: Ермолин Михаил Фомич

Отец ребёнка: Ермолин Фома Михеевич

Вонгозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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