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Новиков Владимир Сергеевич

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Место рождения

Скопин, город Скопин, Рязанская область

Дата рождения

21.11.1959

Дата смерти

12.08.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1959

Отец: Новиков Сергей Дмитриевич

Мать: Новикова Наталия Афанасьевна

Скопин, город Скопин, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.11.1983

Сын: Новиков Роман Владимирович

Мать ребёнка: Кормакова Елена Павловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.05.1991

Сын: Новиков Михаил Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Скопин, город Скопин, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кормакова Елена Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кормакова Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Кормакова Елена Павловна

Смерть
12.08.2021
Скопин, город Скопин, Рязанская область
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