Новиков Владимир Сергеевич
Место рождения
Дата рождения21.11.1959
Дата смерти12.08.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1959
Рождение ребёнка
25.11.1983
Сын: Новиков Роман Владимирович
Мать ребёнка: Кормакова Елена Павловна
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.05.1991
Сын: Новиков Михаил Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кормакова Елена Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кормакова Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Кормакова Елена Павловна
Смерть
12.08.2021