Кормакова (Ожогина) Елена Павловна
Место рождения
Дата рождения28.11.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1960
Отец: Ожогин Павел Васильевич
Мать: Ожогина Люция Васильевна
Рождение ребёнка
25.11.1983
Сын: Новиков Роман Владимирович
Отец ребёнка: Новиков Владимир Сергеевич
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кормакова Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Новиков Владимир Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно