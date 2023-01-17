Кормакова (Ожогина) Елена Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кормакова (Ожогина) Елена Павловна

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Место рождения

Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

28.11.1960

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1960

Отец: Ожогин Павел Васильевич

Мать: Ожогина Люция Васильевна

Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.11.1983

Сын: Новиков Роман Владимирович

Отец ребёнка: Новиков Владимир Сергеевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кормакова Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Новиков Владимир Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Владимир Сергеевич

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