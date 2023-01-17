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Новиков Роман Владимирович
Новиков Роман Владимирович
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Место рождения
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
Дата рождения
25.11.1983
Пол
Мужской
Отец
Новиков Владимир Сергеевич
1959 г.р.
Мать
Кормакова (Ожогина) Елена Павловна
1960 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1983
Отец:
Новиков Владимир Сергеевич
Мать:
Кормакова Елена Павловна
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
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