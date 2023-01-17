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Новиков Роман Владимирович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

25.11.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1983

Отец: Новиков Владимир Сергеевич

Мать: Кормакова Елена Павловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
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