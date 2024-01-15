Ефросинья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефросинья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

07.12.1854

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1781 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Сын: Савичев (савельев) Григорий Савельев

Отец ребёнка: Савин Иванович

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Дарья Савинова

Отец ребёнка: Савин Иванович

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1815

Сын: Андрей Савельев

Отец ребёнка: Савин Иванович

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Алексей Савинович

Отец ребёнка: Савин Иванович

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Василий Савинович

Отец ребёнка: Савин Иванович

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савин Иванович

Смерть
07.12.1854
Рассоха, Свердловский район, Северный край
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