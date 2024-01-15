Ефросинья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1783
Дата смерти07.12.1854
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1804
Сын: Савичев (савельев) Григорий Савельев
Отец ребёнка: Савин Иванович
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Дарья Савинова
Отец ребёнка: Савин Иванович
Рождение ребёнка
1815
Сын: Андрей Савельев
Отец ребёнка: Савин Иванович
Рождение ребёнка
Около 1817
Сын: Алексей Савинович
Отец ребёнка: Савин Иванович
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Василий Савинович
Отец ребёнка: Савин Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савин Иванович
Смерть
07.12.1854