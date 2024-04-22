Савичев (Савельев) Григорий Савельев
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смерти11.12.1874
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Савин Иванович
Мать: Ефросинья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Савельев (савичев) Афанасий Григорьев
Мать ребёнка: Татьяна Матфеева
Рождение ребёнка
24.07.1840
Сын: Александр Григорьев
Мать ребёнка: Татьяна Матфеева
Рождение ребёнка
19.01.1847
Сын: Савичев (савельев) Алексей Григорьев
Мать ребёнка: Татьяна Матфеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Матфеева
Смерть
11.12.1874