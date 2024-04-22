Савичев (Савельев) Григорий Савельев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савичев (Савельев) Григорий Савельев

Место рождения

Рассоха, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1804

Дата смерти

11.12.1874

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Савин Иванович

Мать: Ефросинья Иванова

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Савельев (савичев) Афанасий Григорьев

Мать ребёнка: Татьяна Матфеева

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
24.07.1840

Сын: Александр Григорьев

Мать ребёнка: Татьяна Матфеева

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
19.01.1847

Сын: Савичев (савельев) Алексей Григорьев

Мать ребёнка: Татьяна Матфеева

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Матфеева

Смерть
11.12.1874
Рассоха, Свердловский район, Северный край
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