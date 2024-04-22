Савин Иванович
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смерти12.03.1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Иван Матвеев
Мать: Евфимья Иванова
Рождение ребёнка
1804
Сын: Савичев (савельев) Григорий Савельев
Мать ребёнка: Ефросинья Иванова
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Дарья Савинова
Мать ребёнка: Ефросинья Иванова
Рождение ребёнка
1815
Сын: Андрей Савельев
Мать ребёнка: Ефросинья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1817
Сын: Алексей Савинович
Мать ребёнка: Ефросинья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Василий Савинович
Мать ребёнка: Ефросинья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросинья Иванова
Смерть
12.03.1854