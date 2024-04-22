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Савин Иванович

Место рождения

Рассоха, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1781

Дата смерти

12.03.1854

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Иван Матвеев

Мать: Евфимья Иванова

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1804

Сын: Савичев (савельев) Григорий Савельев

Мать ребёнка: Ефросинья Иванова

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Дарья Савинова

Мать ребёнка: Ефросинья Иванова

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1815

Сын: Андрей Савельев

Мать ребёнка: Ефросинья Иванова

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Алексей Савинович

Мать ребёнка: Ефросинья Иванова

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Василий Савинович

Мать ребёнка: Ефросинья Иванова

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросинья Иванова

Смерть
12.03.1854
Рассоха, Свердловский район, Северный край
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