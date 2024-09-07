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Алексеев Сергей Константинович

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1770 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770 ст.

Отец: Алексеев Константин Алексеевич

Мать: (Симеонова) Ефимия Симеоновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
01.02.1794 ст.

Жена: (Иванова) Ирина Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.02.1795 ст.

Дочь: Константинова Анна Сергеевна

Мать ребёнка: (Иванова) Ирина Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.10.1796 ст.

Дочь: Константинова Прасковья Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.02.1799 ст.

Сын: Константинов-Турнавин Симеон Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1801 ст.

Сын: Константинов Терентий Сергеевич

Мать ребёнка: (Иванова) Ирина Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1804 ст.

Сын: Константинов Ефим Сергеевич

Мать ребёнка: (Иванова) Ирина Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.06.1806 ст.

Дочь: Константинова Феодосия Сергеевна

Мать ребёнка: Михайлова-Леонтьева-Иванова (Никонова) Пелагея Елистратовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.01.1809 ст.

Сын: Константинов Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Михайлова-Леонтьева-Иванова (Никонова) Пелагея Елистратовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1814 ст.

Дочь: Алексеева (Константинова) Дарья Сергеевна

Мать ребёнка: Михайлова-Леонтьева-Иванова (Никонова) Пелагея Елистратовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
21.01.1814 ст.

Жена: Михайлова-Леонтьева-Иванова (Никонова) Пелагея Елистратовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.07.1817 ст.

Сын: Алексеев-Турнавин (Константинов) Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Михайлова-Леонтьева-Иванова (Никонова) Пелагея Елистратовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.08.1820 ст.

Сын: Алексеев-Турнавин (Константинов) Захар Сергеевич

Мать ребёнка: Михайлова-Леонтьева-Иванова (Никонова) Пелагея Елистратовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1828 ст.

Сын: Алексеев (Константинов) Козма Сергеевич

Мать ребёнка: Михайлова-Леонтьева-Иванова (Никонова) Пелагея Елистратовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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