Алексеев Сергей Константинович
Место рождения
Дата рождения1770 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Жена: (Иванова) Ирина Ивановна
Дочь: Константинова Анна Сергеевна
Мать ребёнка: (Иванова) Ирина Ивановна
Дочь: Константинова Прасковья Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Сын: Константинов-Турнавин Симеон Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Сын: Константинов Терентий Сергеевич
Мать ребёнка: (Иванова) Ирина Ивановна
Сын: Константинов Ефим Сергеевич
Мать ребёнка: (Иванова) Ирина Ивановна
Дочь: Константинова Феодосия Сергеевна
Мать ребёнка: Михайлова-Леонтьева-Иванова (Никонова) Пелагея Елистратовна
Сын: Константинов Иван Сергеевич
Мать ребёнка: Михайлова-Леонтьева-Иванова (Никонова) Пелагея Елистратовна
Дочь: Алексеева (Константинова) Дарья Сергеевна
Мать ребёнка: Михайлова-Леонтьева-Иванова (Никонова) Пелагея Елистратовна
Сын: Алексеев-Турнавин (Константинов) Михаил Сергеевич
Мать ребёнка: Михайлова-Леонтьева-Иванова (Никонова) Пелагея Елистратовна
Сын: Алексеев-Турнавин (Константинов) Захар Сергеевич
Мать ребёнка: Михайлова-Леонтьева-Иванова (Никонова) Пелагея Елистратовна
Сын: Алексеев (Константинов) Козма Сергеевич
Мать ребёнка: Михайлова-Леонтьева-Иванова (Никонова) Пелагея Елистратовна