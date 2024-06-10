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Алексеев Константин Алексеевич

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1736 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736 ст.

Отец: не указан

Мать: Иванова Елена Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Симеонова) Ефимия Симеоновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1770 ст.

Сын: Алексеев Сергей Константинович

Мать ребёнка: (Симеонова) Ефимия Симеоновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1775 ст.

Сын: Алексеев Федор Константинович

Мать ребёнка: (Симеонова) Ефимия Симеоновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.11.1778 ст.

Дочь: Алексеева Екатерина Константиновна

Мать ребёнка: (Симеонова) Ефимия Симеоновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.10.1781 ст.

Сын: Алексеев Дмитрий Константинович

Мать ребёнка: (Симеонова) Ефимия Симеоновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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