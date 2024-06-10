Алексеев Константин Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1736 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736 ст.
Отец: не указан
Мать: Иванова Елена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1770 ст.
Сын: Алексеев Сергей Константинович
Мать ребёнка: (Симеонова) Ефимия Симеоновна
Рождение ребёнка
1775 ст.
Сын: Алексеев Федор Константинович
Мать ребёнка: (Симеонова) Ефимия Симеоновна
Рождение ребёнка
24.11.1778 ст.
Дочь: Алексеева Екатерина Константиновна
Мать ребёнка: (Симеонова) Ефимия Симеоновна
Рождение ребёнка
26.10.1781 ст.
Сын: Алексеев Дмитрий Константинович
Мать ребёнка: (Симеонова) Ефимия Симеоновна
Смерть
Неизвестно