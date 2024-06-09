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(Иванова) Ирина Ивановна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
01.02.1794 ст.

Муж: Алексеев Сергей Константинович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.02.1795 ст.

Дочь: Константинова Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Алексеев Сергей Константинович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1801 ст.

Сын: Константинов Терентий Сергеевич

Отец ребёнка: Алексеев Сергей Константинович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1804 ст.

Сын: Константинов Ефим Сергеевич

Отец ребёнка: Алексеев Сергей Константинович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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