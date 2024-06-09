(Иванова) Ирина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.02.1794 ст.
Рождение ребёнка
03.02.1795 ст.
Дочь: Константинова Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Алексеев Сергей Константинович
Рождение ребёнка
1801 ст.
Сын: Константинов Терентий Сергеевич
Отец ребёнка: Алексеев Сергей Константинович
Рождение ребёнка
1804 ст.
Сын: Константинов Ефим Сергеевич
Отец ребёнка: Алексеев Сергей Константинович
Смерть
Неизвестно