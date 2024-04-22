Вольский Константин Адольфович Иелита
Место рождения
Дата рождения23.08.1850
Дата смертиПосле 1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1850
Отец: Вольский Адольф Васильевич
Мать: Вольская Констанция
Бракосочетание
14.04.1881
Рождение ребёнка
08.03.1882
Сын: Вольский Сергей Константинович
Мать ребёнка: Вольская Тереза-Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
04.06.1887
Дочь: Вольская Нина Константиновна
Мать ребёнка: Вольская Тереза-Елизавета Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
генерал-лейтенант
Смерть
После 1912