Вольский Константин Адольфович Иелита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вольский Константин Адольфович Иелита

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Место рождения

Пушкин, Царскосельский уезд

Дата рождения

23.08.1850

Дата смерти

После 1912

Пол

Мужской

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1850

Отец: Вольский Адольф Васильевич

Мать: Вольская Констанция

Пушкин, Царскосельский уезд
Бракосочетание
14.04.1881

Жена: Вольская Тереза-Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
08.03.1882

Сын: Вольский Сергей Константинович

Мать ребёнка: Вольская Тереза-Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
04.06.1887

Дочь: Вольская Нина Константиновна

Мать ребёнка: Вольская Тереза-Елизавета Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
генерал-лейтенант
Смерть
После 1912
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