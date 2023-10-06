Вольский Адольф Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1811
Дата смерти10.10.1879
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
16.03.1840
Жена: Вольская Констанция
Рождение ребёнка
23.08.1850
Сын: Вольский Константин Адольфович Иелита
Мать ребёнка: Вольская Констанция
Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
20.06.1852
Сын: Вольский Рудольф Адольфович
Мать ребёнка: Вольская Констанция
Рождение ребёнка
03.02.1855
Сын: Вольский Николай Адольфович
Мать ребёнка: Вольская Констанция
Рождение ребёнка
10.01.1858
Сын: Вольский Владимир Адольфович
Мать ребёнка: Вольская Констанция
Работа или профессия
Неизвестно
генерал-лейтенант
Смерть
10.10.1879
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург