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Вольский Адольф Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1811

Дата смерти

10.10.1879

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.03.1840

Жена: Вольская Констанция

Рождение ребёнка
23.08.1850

Сын: Вольский Константин Адольфович Иелита

Мать ребёнка: Вольская Констанция

Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
20.06.1852

Сын: Вольский Рудольф Адольфович

Мать ребёнка: Вольская Констанция

Рождение ребёнка
03.02.1855

Сын: Вольский Николай Адольфович

Мать ребёнка: Вольская Констанция

Рождение ребёнка
10.01.1858

Сын: Вольский Владимир Адольфович

Мать ребёнка: Вольская Констанция

Работа или профессия
Неизвестно
генерал-лейтенант
Смерть
10.10.1879
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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