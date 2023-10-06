Вольская (Соколовская) Констанция
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.05.1824
Дата смерти08.05.1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
16.03.1840
Рождение ребёнка
23.08.1850
Сын: Вольский Константин Адольфович Иелита
Отец ребёнка: Вольский Адольф Васильевич
Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
20.06.1852
Сын: Вольский Рудольф Адольфович
Отец ребёнка: Вольский Адольф Васильевич
Рождение ребёнка
03.02.1855
Сын: Вольский Николай Адольфович
Отец ребёнка: Вольский Адольф Васильевич
Рождение ребёнка
10.01.1858
Сын: Вольский Владимир Адольфович
Отец ребёнка: Вольский Адольф Васильевич
Смерть
08.05.1888
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург