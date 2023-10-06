Вольская (Соколовская) Констанция — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вольская (Соколовская) Констанция

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.05.1824

Дата смерти

08.05.1888

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.03.1840

Муж: Вольский Адольф Васильевич

Рождение ребёнка
23.08.1850

Сын: Вольский Константин Адольфович Иелита

Отец ребёнка: Вольский Адольф Васильевич

Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
20.06.1852

Сын: Вольский Рудольф Адольфович

Отец ребёнка: Вольский Адольф Васильевич

Рождение ребёнка
03.02.1855

Сын: Вольский Николай Адольфович

Отец ребёнка: Вольский Адольф Васильевич

Рождение ребёнка
10.01.1858

Сын: Вольский Владимир Адольфович

Отец ребёнка: Вольский Адольф Васильевич

Смерть
08.05.1888
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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