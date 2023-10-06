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Вольский Рудольф Адольфович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1852

Дата смерти

1924

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1852

Отец: Вольский Адольф Васильевич

Мать: Вольская Констанция

Бракосочетание
28.04.1880

Жена: Вольская Елисавета Алексеевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.04.1889

Сын: Вольский Павел Рудольфович

Мать ребёнка: Вольская Елисавета Алексеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
16.11.1890

Дочь: Крутова Елисавета Рудольфовна

Мать ребёнка: Вольская Елисавета Алексеевна

Рождение ребёнка
24.06.1892

Сын: Вольский Алексей Рудольфович

Мать ребёнка: Вольская Елисавета Алексеевна

Рождение ребёнка
28.07.1895

Сын: Вольский Борис Рудольфович

Мать ребёнка: Вольская Елисавета Алексеевна

Рождение ребёнка
26.04.1898

Сын: Вольский Константин Рудольфович

Мать ребёнка: Вольская Елисавета Алексеевна

Смерть
1924
Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
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